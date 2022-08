Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 307 contagi: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 307 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 agosto 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.189 tamponi eseguiti. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle Ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 321 guarigioni. Prosegue il calo dei ricoverati per Covid-19, sono 37 di cui 1 in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.385. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 307 i nuovida coronavirus182022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.189 tamponi eseguiti. Sono i dati deldella task force regionale riferito alle24 ore. Nello stesso report sono state registrate 321 guarigioni. Prosegue il calo dei ricoverati per-19, sono 37 di cui 1 in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 8.385. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

