Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1.200 contagi e 8 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 1.200 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 8 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 528.207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.600. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24716 (-475 rispetto a ieri). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 1.200 i nuovidainsecondo ildi, 18. Si registrano inoltre altri 8. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 528.207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 3.600. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi insono 24716 (-475 rispetto a ieri). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in ...

sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - miketanzania : RT @matt1news: LUCIA AZZOLINA, MRS. BANCHI A ROTELLE PER CAPIRCI, CANDIDATA NEL PD. (ULTIME NOTIZIE) - AnsaVeneto : Covid: Veneto, +3.477 contagi e 14 vittime in ultime 24 ore. Stabile la situazione negli ospedali, meno di 2.000 va… - ilFattoMolfetta : MEDITAZIONE E BENESSERE PSICOFISICO, IN SCENA A LAMA MARTINA UN LABORATORIO PER MIGLIORARE IL PROPRIO EQUILIBRIO IN… -