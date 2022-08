Ultime Notizie – Covid | Bassetti | “Nuove regole su quarantena o molti italiani non potranno votare”

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Se ci sarà una nuova fiammata di contagi a settembre (molto probabile) e non si cambieranno ledellassiminon”. A farlo presente è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, in un post su Facebook tornando sulla questione dell’isolamento dei positivi a-19, su cui è attesa una circolare del ministero della Salute. Per, questa è “una ulteriore buona ragione per cambiareche sono ormai vecchie e inutili. Consentiamo ai positivi di poter uscire eindossando la mascherina – sottolinea –altri Paesi l’hanno già fatto da tempo”. Adnkronos, ENTD, ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - junews24com : Calciomercato Juve: è pronto alla firma. Vicino un nuovo acquisto dei bianconeri - - marcong63 : RT @fatina909: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali - notizie_milan : Ultime da Milanello: Tonali verso il recupero, si allena in gruppo -

Il Sole 24 ORE

/ Ultim'ora di oggi: allarme Bce "non esclusa la recessione in Europa" Padre cerca di salvare figlio da suicidio a Senigallia, ma muore con lui: tragedia in vacanza Secondo una prima ...Altri 1.204 nuovi casi (età media 52 anni, rapporto positivi/tamponi 13,13% in discesa dal 13,90% precedente) e altri 11 morti per Covid in Toscana al rilevamento delle 24 ore. Levittime sono state 2 nelle aree di Pistoia, Lucca e Grosseto, 1 in quelle di Firenze, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Arezzo. Il totale dei decessi sale a 10.589 persone dall'inizio dell'... Ucraina, ultime notizie. Kiev, 1 morto e 18 feriti dopo raid russo su Kharkiv. Oggi vertice ... Gli ultimi dati raccolti a Demopolis lo scorso 14 agosto mostrano sondaggi politici ancora una volta molto positivi per il Centrodestra e per le singole liste a sostegno; diversamente, non cresce (e ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...