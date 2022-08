Ultime Notizie – Colpo alla mafia di Castellammare del Golfo, sequestro da un milione (Di giovedì 18 agosto 2022) Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di immobili, veicoli, conti correnti e quote sociali, emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, finalizzato all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, su richiesta della Dda della Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti di Francesco Domingo, “pregiudicato già condannato per associazione mafiosa, ritenuto il capo della “famiglia mafiosa” di Castellammare del Golfo, fino all’arresto operato dai Carabinieri di Trapani nel giugno 2020, nell’ambito dell’operazione denominata “Cutrara””, dicono i Carabinieri. Questo ruolo apicale, secondo le indagini ancora sub iudice, gli sarebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Beni per oltre undi euro sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani che hanno dato esecuzione ad un provvedimento didi immobili, veicoli, conti correnti e quote sociali, emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, finalizzato all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, su richiesta della Dda della Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti di Francesco Domingo, “pregiudicato già condannato per associazione mafiosa, ritenuto il capo della “famiglia mafiosa” didel, fino all’arresto operato dai Carabinieri di Trapani nel giugno 2020, nell’ambito dell’operazione denominata “Cutrara””, dicono i Carabinieri. Questo ruolo apicale, secondo le indagini ancora sub iudice, gli sarebbe ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Pipistrella9 : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… - SkyTG24 : #Milano, individuato il cinghiale in fuga: in corso recupero - Mary85835083 : RT @matt1news: LUCIA AZZOLINA, MRS. BANCHI A ROTELLE PER CAPIRCI, CANDIDATA NEL PD. (ULTIME NOTIZIE) -