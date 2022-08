UFFICIALE – Simeone è un nuovo calciatore del Napoli – FOTO (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. El Cholito, in arrivo dal Verona ha svolto le visite mediche a Villa Stuart nei giorni scorsi e solo in questi istanti è diventato ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. Ora è pronto ad iniziare la sua avventura in terra partenopea. UFFICIALE – Depositato il contratto di Simeone: è del Napoli Simeone è il sostituto di Andrea Petagna come vice Osimhen. L’attaccante argentino arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato (in base al piazzamento del club e ad alcuni obiettivi personali). Manca ancora l’annuncio UFFICIALE del presidente De Laurentiis e della società ma El Cholito è già azzurro. Il sito ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanniè undel. El Cholito, in arrivo dal Verona ha svolto le visite mediche a Villa Stuart nei giorni scorsi e solo in questi istanti è diventato ufficialmente unazzurro. Ora è pronto ad iniziare la sua avventura in terra partenopea.– Depositato il contratto di: è delè il sostituto di Andrea Petagna come vice Osimhen. L’attaccante argentino arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato (in base al piazzamento del club e ad alcuni obiettivi personali). Manca ancora l’annunciodel presidente De Laurentiis e della società ma El Cholito è già azzurro. Il sito ...

