UFFICIALE | La WWE chiude NXT UK | diventerà NXT Europe!

(Di giovedì 18 agosto 2022) Vi avevamo riportato oggi una notizia abbastanza preoccupante circa l’incertezza che circolava intorno al brand di NXT UK, con alcuni wrestler di punta che erano in procinto di trasferirsi in America e con gli altri che si facevano domande sul proseguio del brand NXT UK. A fugare ogni dubbio ci ha pensato con un comunicato la WWE, che ha ufficializzato la “morte” di NXT UK ed il lancio di un nuovo brand.L’anno prossimo la WWE punterà su un mercato internazionale più ampio. Il marchio NXT è destinato a crescere ulteriormente nel 2023 con la creazione di NXT Europe. Secondo quanto comunicato giovedì dalla società, NXT Europe “reimmaginerà il marchio e la pipeline di talenti” con una rinnovata attenzione all’Europa. NXT UK andrà in pausa per alcuni mesi. La WWE però promuoverà l’evento premium dal vivo Worlds Collide con le attuali superstar di NXT e NXT UK. Tyler Bate, il ...

