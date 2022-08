Ucraina, Zelensky a Leopoli incontra i soldati feriti (Di giovedì 18 agosto 2022) Volodymyr Zelensky si e' recato a Leopoli per incontrare in un importante trilaterale il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. I temi dell'incontro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Volodymyrsi e' recato aperre in un importante trilaterale il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. I temi dell'incontro ...

TgLa7 : Cnn Turk, Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky ++ Fonti russe, i leader possono discutere road map per la pace #Ucraina - Agenzia_Ansa : Vertice trilaterale tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA - DAmboldi : RT @agambella: Erdogan si è già assicurato appalti per la ricostruzione dell'Ucraina con la firma di un memorandum tra i ministri competent… - MamolkcsMamol : RT @agambella: Erdogan si è già assicurato appalti per la ricostruzione dell'Ucraina con la firma di un memorandum tra i ministri competent… -

Ucraina, Zelensky: 'La visita di Erdogan potente messaggio di sostegno' La visita di Recep Tayyp Erdogan ha rappresentato un "potente messaggio di sostegno da parte di un paese così importante" all'Ucraina. Lo ha scritto Volodymyr Zelensky su Telegram dopo il trilaterale a Leopoli con il leader turco ed il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres . Zelensky ha spiegato che al centro dei ...

Onu deve garantire sicurezza centrale Zaporizhzhia - Zelensky © Reuters. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres posano per una foto prima di un incontro, nel contesto dell'attacco russo all'Ucraina ...