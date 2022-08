Ucraina, ultime notizie. Mosca, Aiea non può visitare Zaporizhzhia se Kiev non ferma raid. Oggi vertice Zelensky, Ergodan e Guterres (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi a Leopoli il vertice tra Zelensky, Erdogan e Guterres. Bombardamenti nella notte a Kharkiv. Mosca: «La delegazione dell’Aiea non può visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia «fino a quando la parte Ucraina non smetterà di bombardare l’impianto» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 agosto 2022)a Leopoli iltra, Erdogan e. Bombardamenti nella notte a Kharkiv.: «La delegazione dell’non puòla centrale nucleare di«fino a quando la partenon smetterà di bombardare l’impianto»

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA - giuseverzz : RT @sole24ore: ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero de… - NakisInGenoa : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA - fradelcor : RT @sole24ore: ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero de… - sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… -