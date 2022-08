(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Laè pronta a lavorare a un incontro tra il presidente russo Vladimire quello ucraino Volodymyr, che potrebbero così negoziare direttamente un accordo di pace. Lo riferisce la Cnn turca citando fonti del governo di Ankara. Secondo le stesse fonti Mosca avrebbe cambiato posizione in merito a un incontro tra i due leader e ammorbidito le condizioni. “I leader possono discutere e definire una road map. Le delegazioni possono successivamente lavorare per mettere in pratica questa road map”, hanno affermato le fonti citate dalla Cnn turca. In precedenza laaveva parlato di un possibile incontro trasolo dopo che i due team di negoziatori avessero messo a punto una road map per la pace. L'articolo proviene da Italia Sera.

riotta : Il Segretario di Stato Vaticano cardinal Parolin spiega con saggezza perché i pacifisti cristiani debbano difendere… - CasaItaliaRadio : Ucraina, media: Russia apre a negoziati diretti tra Putin e Zelensky ??Leggi di più su - pleccese : Ucraina, media: Russia apre a negoziati diretti tra Putin e Zelensky ??Leggi di più su - lalitapetila : RT @angelo_falanga: Kadyrov: 'L'Ucraina di oggi è un focolaio di nazismo e fascismo e l'Occidente, a sua volta, ne è il tutore' Dal crollo… - telodogratis : Ucraina, media: Russia apre a negoziati diretti tra Putin e Zelensky -

... con la guerra inil loro è diventato un ruolo di primo piano, alla luce dei riflettori. La loro presenza al fronte viene celebrata daiufficiali - come di recente ha fatto un servizio ...Leggi anche Medvedev agli europei: "Alle urne punite i governi la loro stupidità": mercenari Wagner escono da zona d'ombra, celebrati in Russia come eroi Zaporizhzhia, Zelensky: "Russia si ...La Cnn turca lancia l'indiscrezione secondo cui la Russia avrebbe ammorbidito le sue posizioni sui negoziati di pace con l'Ucraina.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...