Ucraina, a Kharkiv ci sono almeno 7 morti e 16 feriti causati dal bombardamento russo (Di giovedì 18 agosto 2022) almeno sette persone sono rimaste uccise e altre 16 ferite nel bombardamento condotto dai russi nella notte a Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Il sindaco Ihor Terekhov ha detto che è stato colpito un ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 agosto 2022)sette personerimaste uccise e altre 16 ferite nelcondotto dai russi nella notte a, nell'orientale. Il sindaco Ihor Terekhov ha detto che è stato colpito un ...

