TV PLAY - Panchina a rischio in Serie A: 'Richieste non soddisfatte' Serie A, Cioffi a rischio sulla panchina del Verona: 'Risultati pesanti' Gabriele Cioffi ©LaPresseIntervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, il giornalista de 'La Gazzetta dello ... Il Napoli si gode Kvara, accoglie Ndombele e aspetta Raspadori ... Raspadori preme per il trasferimento, anche la scelta di Dionisi di mandarlo in panchina a Torino ...Fabian Ruiz serve la cessione di Paredes alla Juventus tenendo a posto i conti del nuovo fair play ... Viola News Serie A, Cioffi a rischio sulladel Verona: 'Risultati pesanti' Gabriele Cioffi ©LaPresseIntervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV, il giornalista de 'La Gazzetta dello ...... Raspadori preme per il trasferimento, anche la scelta di Dionisi di mandarlo ina Torino ...Fabian Ruiz serve la cessione di Paredes alla Juventus tenendo a posto i conti del nuovo fair... Esordio europeo di Commisso come quello dei Della Valle: quanti déjà vu!