"Tutto bene. Taaac". Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il ricovero (Di giovedì 18 agosto 2022) «Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac». Renato Pozzetto usa la sua celebre battuta sul profilo Instagram della locanda Pozzetto che si trova in provincia di Varese, per rassicura i fan sulle sue condizioni di salute. L'attore nei giorni scorsi era stato ricoverato per un malore. Pozzetto ha trascorso il Ferragosto in ospedale a Varese dopo aver accusato un lieve malore. Pozzetto era arrivato in ospedale da venerdì scorso. Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) «Grazie per il pensiero.».usa la sua celebre battuta sul profilo Instagram della locandache si trova in provincia di Varese, peri fan sulle sue condizioni di salute. L'attore nei giorni scorsi era stato ricoverato per un malore.ha trascorso il Ferragosto in ospedale a Vareseaver accusato un lieve malore.era arrivato in ospedale da venerdì scorso.

