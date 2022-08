Tunisia: presidente Saied promulga la nuova Costituzione (Di giovedì 18 agosto 2022) ... dopo la proclamazione due giorni fa dei risultati definitivi del referendum che ha visto prevalere i sì con una percentuale del 94,6%, ordinandone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In un ... Leggi su ansa (Di giovedì 18 agosto 2022) ... dopo la proclamazione due giorni fa dei risultati definitivi del referendum che ha visto prevalere i sì con una percentuale del 94,6%, ordinandone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In un ...

Tunisia: presidente Saied promulga la nuova Costituzione ... ma anche i diritti e le libertà, ora più numerosi di quelli indicati nella vecchia costituzione", ha detto il presidente aggiungendo che "la questione dei diritti e delle libertà è già stata decisa. Tunisia: presidente Saied promulga la nuova Costituzione Il presidente tunisino Kais Saied ha promulgato la nuova Costituzione, dopo la proclamazione due giorni fa dei risultati definitivi del referendum che ha visto prevalere i sì con una percentuale del 9 ... Tunisia, giornalista rischia sette anni di carcere per un'intervista ad Al Jazeera Salah Attia, proprietario e direttore del quotidiano online tunisino Al Ray Al Jadid, è sotto processo dal 26 luglio per "denigrazione delle forze armate", "accuse infondate nei confronti di un pubbli ...