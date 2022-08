Tuffi grandi altezze | Europei 2022 | Elisa Cosetti è terza nella prima giornata | Veronica Papa ottava

(Di giovedì 18 agosto 2022) Adrenalina e voglia di divertirsi: sono stati questi gli ingredienti delladi gare aglidi Roma dedicati aidalle, specialità che lavolta è stata inserita nel programma di una rassegna continentale. Una prova decisamente particolare che, nel caso delle donne, ha visto iscritte otto atlete che con sprezzo del pericolo hanno esibito le loro evoluzioni dalla piattaforma di 20 metri. In casa Italia, due le azzurre al via,. Le due tuffatrici nostrane fanno parte del progetto iniziato all’Acquacetosa volto a sviluppare questa disciplina in vista della rassegne internazionali più importanti. ...

OA_Sport : #TUFFI Spettacolo dalle grandi altezze ed Elisa Cosetti è terza nella prima giornata, più lontana Veronica Papa - OA_Sport : #Tuffi grandi altezze, Elisa #Cosetti: “Contenta del mio risultato, so cosa posso fare e lo sto facendo”… - Paola7B : Europei Roma tuffi grandi altezze pazzesco ???? che coraggio ???? - Francy11412804 : RT @federicapaparo: Tuffi grandi altezze no mio genere. Ad ogni tuffo un mezzo infarto ?? #roma2022 - ariesyesimhere : i commenti sui tuffi dalle grandi altezze mi fanno volare vi amo #Roma2022 -

L'esordio di Veronica Papa nei tuffi dalle grandi altezze. Questa disciplina è una novità assoluta: è la prima volta in un campionato europeo. La torre dei tuffi è alta 30 metri e la piscina ha una base di 17×17 metri con una ...