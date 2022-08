Tuffi grandi altezze | Elisa Cosetti | “Contenta del mio risultato | so cosa posso fare e lo sto facendo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022)conclude con una ottima terza posizione la prima giornata di gare per quanto riguarda idalledei Campionati Europei 2022 in corso di svolgimento a Roma. Domani, giova ricordarlo, si andranno a consegnare le medaglie, dato che alle ore 18.00 vivremo il terzo round, mentre alle ore 18.46 arriverà la quarta e ultima serie. Al termine della seconda disputata oggi, la nostra portacolori ha totalizzato un punteggio di 142.30, alle spalle delle tedesche Anna Bader (157.80) e Iris Schmidbauer (152.70). Quarta posizione (con 15.50 punti di distacco) per l’ucraina Antonina Vyshyvanova, mentre è ottava ed ultima Veronica Papa con 63.55 punti. Al termine della sua prova, la classe 2002 triestina ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Raisport: “Sono felicissima, essere in ...