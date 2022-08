zazoomblog : LIVE Tuffi grandi altezze Europei 2022 in DIRETTA: terzi De Rose Barnaba e Cosetti dopo la prima giornata! - #Tuffi… - OA_Sport : #Tuffi grandi altezze, Alessandro De Rose: “Soddisfatto del mio tuffo, mi tremavano le gambe…” - FRAXCHARLES : pure io voglio fare i tuffi dalle grandi altezze, però con la piscina vuota - OA_Sport : #TUFFI Spettacolo dalle grandi altezze ed Elisa Cosetti è terza nella prima giornata, più lontana Veronica Papa - OA_Sport : #Tuffi grandi altezze, Elisa #Cosetti: “Contenta del mio risultato, so cosa posso fare e lo sto facendo”… -

L'esordio di Veronica Papa neidallealtezze. Questa disciplina è una novità assoluta: è la prima volta in un campionato europeo. La torre deiè alta 30 metri e la piscina ha una base di 17×17 metri con una ...18.20: Per lo svizzero Appenzeller arrivano 56.40, quarto posto 18.19: Con 75.60 il rumeno Popovici si inserisce in seconda posizioneGli Europei di nuoto sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. TUTTE LE MEDAGLIE DELL'ITALIA - IL MEDAGLIERE COMPLETO Sarà anche il giorno del debutto dei tuffi dalle grandi altezze con la… ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...