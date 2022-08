Tuffi, Europei 2022: l’Italia punta ad altre medaglie. Bertocchi/Pellacani favorite, Tocci e Marsaglia a caccia del podio (Di giovedì 18 agosto 2022) Cinque medaglie in tre giorni, ma l’Italia non si vuole assolutamente fermare agli Europei di Roma. Può essere una quarta giornata davvero speciale per i colori azzurri con la finale del sincro femminile dai tre metri e quella dell’individuale maschile dal metro. In entrambe le gare i tuffatori italiani ambiscono a salire sul podio, con la possibilità di salire anche sul gradino più alto. Questo è certamente l’obiettivo di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che sono con ogni probabilità la coppia da battere nel sincro femminile dai tre metri. L’infortunio della lombarda ha privato le due azzurre di poter gareggiare al Mondiale, ma questa volta i problemi alla schiena di Bertocchi sembrano essere alle spalle e l’Italia può contare su un duo davvero ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Cinquein tre giorni, manon si vuole assolutamente fermare aglidi Roma. Può essere una quarta giornata davvero speciale per i colori azzurri con la finale del sincro femminile dai tre metri e quella dell’individuale maschile dal metro. In entrambe le gare i tuffatori italiani ambiscono a salire sul, con la possibilità di salire anche sul gradino più alto. Questo è certamente l’obiettivo di Chiaraed Elena, che sono con ogni probabilità la coppia da battere nel sincro femminile dai tre metri. L’infortunio della lombarda ha privato le due azzurre di poter gareggiare al Mondiale, ma questa volta i problemi alla schiena disembrano essere alle spalle epuò contare su un duo davvero ...

