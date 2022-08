Trail della lana, il Val Gandino c’è aria di grande evento (Di giovedì 18 agosto 2022) Gandino. Una novità assoluta nel panorama del Trail orobico, destinata ad incastonare agonismo e promozione territoriale lungo le antiche vie che segnavano alpeggi e commerci. Domenica 28 agosto 2022 andrà in scena in Val Gandino la prima edizione del Trail della lana, ideato e organizzato da Sci Club (che ha festeggiato i 50 anni di attività nel 2021) e Comune di Peia. La scelta del percorso di gara è ricaduta sui monti che dominano l’abitato di Peia, con partenza dalla zona del Municipio e punto più alto nell’area della Sparavera, da cui si gode l’incredibile panorama del “doppio lago”, con affaccio su Lago d’Iseo e Lago d’Endine. Il nome scelto per il nuovo Trail rimanda naturalmente all’antica Via della lana, il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022). Una novità assoluta nel panorama delorobico, destinata ad incastonare agonismo e promozione territoriale lungo le antiche vie che segnavano alpeggi e commerci. Domenica 28 agosto 2022 andrà in scena in Valla prima edizione del, ideato e organizzato da Sci Club (che ha festeggiato i 50 anni di attività nel 2021) e Comune di Peia. La scelta del percorso di gara è ricaduta sui monti che dominano l’abitato di Peia, con partenza dalla zona del Municipio e punto più alto nell’areaSparavera, da cui si gode l’incredibile panorama del “doppio lago”, con affaccio su Lago d’Iseo e Lago d’Endine. Il nome scelto per il nuovorimanda naturalmente all’antica Via, il ...

