Tragico incidente sulla Prenestina, carambola tra tre mezzi: morto 38enne (Di giovedì 18 agosto 2022) Aveva 38 anni il centauro che questa mattina, all'alba, ha perso vita nell'ennesimo (e purtroppo) incidente avvenuto a Roma, in via Prenestina, all'altezza dell'incrocio con viale della Serenissima. incidente mortale sulla Prenestina A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, tre mezzi: una Mercedes, un autocarro Fiat Ducato e il motoveicolo Honda 400, quello sul quale viaggiava la vittima, un italiano di 38 anni. Alla guida dell'auto una donna di 46 anni, che poi è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per tutti gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. Le indagini Sul luogo dell'incidente mortale questa mattina sono intervenuti i caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino, per tutti i rilievi del caso. Nonostante siano passate ore dal ...

