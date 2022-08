Traffico Roma del 18-08-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sempre pocolungo la rete viaria cittadina C’èregolare scorrevole lungo il Grande Raccordo Anulare su Gran parte delle strade della città la polizia ci segnala un incidente in via Tuscolana altezza di via del Velodromo attenzione a dei possibili rallentamenti ancora in corso un incendio in via Tuscolana Vecchia all’altezza di via Passolombardo e via di Vermicino quest’ultima è chiusa vicino alla rotatoria in direzione di via Tuscolana mentre in zona San Pietro ancora chiusa via Paolo II per lavori urgenti sulla conduttura dell’acqua e ricordiamo che per tutto il mese di agosto le ZTL non sono attive Torneranno in funzione da giovedì primo settembre zona e Trastevere San Lorenzo per poi proseguire il venerdì 2 settembre zona Testaccio e centro e comunque per i dettagli di ...