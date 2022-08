Traffico Roma del 18-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta chiuso per incidente il tratto di via Prenestina all’altezza di Viale della Serenissima in direzione del centro le linee tram 5419 sono interrotte sostituita da bus tra Largo Preneste geranie Togliatti temporanea chiusura in via di Decima l’altezza di via Caterina Troiani per il taglio di un albero caduto sulla carreggiata in direzione di via Severino Delogu per lavori in via usellini all’altezza dell’incrocio con via Gioia deviazioni per la linea bus 712 ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...