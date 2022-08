Tortu e la Kaddari in finale nei 200. Arese sfiora il podio nei 1500 (Di giovedì 18 agosto 2022) Ottima prova di Filippo Tortu, che si qualifica per la finale dei 200 metri agli Europei di atletica a Monaco (in programma domani alle 21.20): l'azzurro ha vinto la propria semifinale col tempo di 20"... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Ottima prova di Filippo, che si qualifica per ladei 200 metri agli Europei di atletica a Monaco (in programma domani alle 21.20): l'azzurro ha vinto la propria semicol tempo di 20"...

Gazzetta_it : Europei di atletica, fantastico Tamberi: è oro nell'alto! Tortu e la Kaddari in finale nei 200 - InterCLAzionale : RT @mright2354: L'oro di Tamberi catalizzerà tutto ma è stata una ottima serata Kaddari, Tortu, Arese, Gerevini, Battocletti, Iapichino, br… - fisco24_info : Europei atletica: Tamberi è oro nel salto in alto: Tortu e Kaddari nelle finali dei 200. Arese sfiora il bronzo nei… - pablotheprince : RT @Gazzetta_it: Europei di atletica, fantastico Tamberi: è oro nell'alto! Tortu e la Kaddari in finale nei 200 - mright2354 : L'oro di Tamberi catalizzerà tutto ma è stata una ottima serata Kaddari, Tortu, Arese, Gerevini, Battocletti, Iapic… -