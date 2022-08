Torino, rientrato il caso Lukic. Torna a disposizione anche Buongiorno (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Torino, dal mare agitato delle settimane precedenti alla prima giornata di Serie A, attualmente naviga in acque molto meno insidiose. Dal club granata, infatti, filtra un ritrovato clima disteso dopo il recente caso relativo a Saša Lukic, reo di aver avuto un atteggiamento sopra le righe in allenamento, proprio poco prima dell’esordio torinese in massima serie. Il centrocampista serbo e Ivan Juric, tecnico del Torino, hanno ritrovato un’intesa provvidenziale, non prima però delle necessarie scuse poste dal calciatore alla società e al gruppo. Verso il confronto con la Lazio, valido per la seconda giornata di Serie A, oltre a Lukic, l’allenatore ex Verona ritroverà anche Alessandro Buongiorno, difensore centrale di buona affidabilità e attualmente in ballottaggio ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Il, dal mare agitato delle settimane precedenti alla prima giornata di Serie A, attualmente naviga in acque molto meno insidiose. Dal club granata, infatti, filtra un ritrovato clima disteso dopo il recenterelativo a Saša, reo di aver avuto un atteggiamento sopra le righe in allenamento, proprio poco prima dell’esordio torinese in massima serie. Il centrocampista serbo e Ivan Juric, tecnico del, hanno ritrovato un’intesa provvidenziale, non prima però delle necessarie scuse poste dal calciatore alla società e al gruppo. Verso il confronto con la Lazio, valido per la seconda giornata di Serie A, oltre a, l’allenatore ex Verona ritroveràAlessandro, difensore centrale di buona affidabilità e attualmente in ballottaggio ...

