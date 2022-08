Tiziano Ferro sarà nel cast de Il Festival di Sanremo? L’indiscrezione (Di giovedì 18 agosto 2022) Amadeus e la produzione stanno lavorando assiduamente per dare vita alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Per il 73° anno consecutivo, la gara canora tornerà sul piccolo schermo per far sognare grandi e piccini. Gli ultimi anni, grazie alla guida del direttore artistico, si sono rivelati sorprendenti. La gara, infatti, ha preso una svolta inaspettata, iniziando a dare ampio spazio anche ai generi musicali più moderni. Nelle ultime settimane, si sono susseguite molte notizie riguardo alle possibili novità. È evidente che l’intento sia ancora quello di stupire. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che anche Tiziano Ferro prenderà parte allo show. Festival di Sanremo, Amadeus ha proposto a Tiziano Ferro di entrare nel ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Amadeus e la produzione stanno lavorando assiduamente per dare vita alla prossima edizione deldi. Per il 73° anno consecutivo, la gara canora tornerà sul piccolo schermo per far sognare grandi e piccini. Gli ultimi anni, grazie alla guida del direttore artistico, si sono rivelati sorprendenti. La gara, infatti, ha preso una svolta inaspettata, iniziando a dare ampio spazio anche ai generi musicali più moderni. Nelle ultime settimane, si sono susseguite molte notizie riguardo alle possibili novità. È evidente che l’intento sia ancora quello di stupire. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che ancheprenderà parte allo show.di, Amadeus ha proposto adi entrare nel ...

MetaErmal : Certo che alcune canzoni di Tiziano Ferro non fanno prigionieri. ???? - grecofedericax : RT @Cinguetterai: Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’in… - silenziobruno13 : RT @Cinguetterai: Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’in… - seryspace : tiziano ferro a #Sanremo2023 abbiamo gia il nostro vincitore?????????????????????????? - cielodiperle95 : RT @Cinguetterai: Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’in… -