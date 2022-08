Tifoso incontra Leo Messi fermo al semaforo (Di giovedì 18 agosto 2022) Tifoso fermo al semaforo in macchina abbassa il finestrino e vede Leo Messi, accanto a lui. L'attaccante argentino del Psg lo guarda e poi lo ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022)alin macchina abbassa il finestrino e vede Leo, accanto a lui. L'attaccante argentino del Psg lo guarda e poi lo ...

IpnoRo5po : Tifoso juventino che incontra aliasvaughn il 2 settembre - albgili73 : @ManuelaBacchi Dai prima o poi magari ci si incontra allo Stadium,sei il miglior tifoso che conosco in web,sempre e… - CalcioTotale14 : Incontra #Guardiola sul treno, la reazione del #tifoso fa il giro del web - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Manchester City, un tifoso incontra Guardiola in treno. Guarda la reazione - Mediagol : VIDEO Manchester City, un tifoso incontra Guardiola in treno. Guarda la reazione -