“Terra Amara”, anticipazioni del 18 agosto: il gesto di Demir (Di giovedì 18 agosto 2022) In onda dopo Beautiful, nel pomeriggio di Canale 5 arriva Terra Amara, oggi 18 agosto a partire dalle 14:40 con il trentaquattresimo episodio della prima stagione della soap turca. Terra Amara trama ed anticipazioni del 18 agosto Yilmaz è sopravvissuto all’agguato di Demir, ed è convinto che Zuleyha sia sua complice. Fekeli, cerca di farlo ragionare, di non saltare a conclusioni affrettate e capire come sono andate davvero le cose. Nel frattempo, Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza da Demir, come punizione per aver tradito la sua fiducia. Hunkar è in ospedale, dove ha subito una delicata operazione per rimuovere il proiettile che l’ha colpita, le sue condizioni sembrano buone. Tanto che, durante la visita del figlio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) In onda dopo Beautiful, nel pomeriggio di Canale 5 arriva, oggi 18a partire dalle 14:40 con il trentaquattresimo episodio della prima stagione della soap turca.trama eddel 18Yilmaz è sopravvissuto all’agguato di, ed è convinto che Zuleyha sia sua complice. Fekeli, cerca di farlo ragionare, di non saltare a conclusioni affrettate e capire come sono andate davvero le cose. Nel frattempo, Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza da, come punizione per aver tradito la sua fiducia. Hunkar è in ospedale, dove ha subito una delicata operazione per rimuovere il proiettile che l’ha colpita, le sue condizioni sembrano buone. Tanto che, durante la visita del figlio, ...

