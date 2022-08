Terna partner del Meeting di Rimini Da Dubai arriva l’opera Driving Energy | esposta nel Padiglione Italia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 agosto 2022), la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, èdeldi2022 giunto quest’anno alla quarantatreesima edizione, intitolata “Una passione per l’uomo”. Ilper l’amicizia fra i popoli ospiterà una mostra d’arte contemporanea all’interno deldedicato alla Sostenibilità e all’Innovazione. In questa cornice,sarà presente con “”,d’arte giàneldurante Expo 2020. L’installazione, realizzata con materiali sostenibili ed elementi della rete elettrica riciclati, declina in più dimensioni artistiche i pilastri – sostenibilità, ...