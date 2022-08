Tennis | a Cincinnati Nadal eliminato al primo turno

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il campione spagnolo Rafaelha perso la sua partita di apertura all’AtpMasters, cadendo contro il croato Borna Coric, n. 152 del mondo, in una gara del secondoallo US Open tuneup....

Il campione spagnolo Rafael Nadal ha perso la sua partita di apertura all'AtpMasters, cadendo contro il croato Borna Coric, n. 152 del mondo, in una gara del secondo turno allo US Open tuneup. Coric ha sconfitto Nadal 7 - 6 (11/9), 4 - 6, 6 - 3 nella prima partita ...ATP: i risultati del 2° turno Medvedev b. van de Zandschulp 6 - 4, 7 - 5 Alcaraz b. McDonald 6 - 3, 6 - 2 Schwartzman b Karatsev 7 - 6, 3 - 6, 6 - 2 Auger - Aliassime b. De Minaur 6 - 3, ...Jannik Sinner dopo la vittoria contro Miomir Kecmanovic: “Non è bello vincere per ritiro, ma penso di essermi mosso bene” Buona vittoria oggi per te Jannik. Sei riuscito a rispondere con costanza e a ...Il campione spagnolo Rafael Nadal ha perso la sua partita di apertura all’Atp Cincinnati Masters, cadendo contro il croato Borna Coric, n. 152 del mondo, in ...