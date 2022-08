Taiwan - Usa, al via i negoziati per l'accordo commerciale (Di giovedì 18 agosto 2022) Taiwan e Usa hanno raggiunto "il consenso sul mandato negoziale" su 11 aree - tra cui clima, agricoltura e commercio digitale - con l'obiettivo di lavorare alla definizione di un accordo nell'ambito ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022)e Usa hanno raggiunto "il consenso sul mandato negoziale" su 11 aree - tra cui clima, agricoltura e commercio digitale - con l'obiettivo di lavorare alla definizione di unnell'ambito ...

Usa - Taiwan. al via trattative formali di iniziativa commerciale Gli Stati Uniti e Taiwan hanno formalmente iniziato le trattative per un'iniziativa commerciale bilaterale, in una mossa che rischia di infiammare ulteriormente la già alta tensione con la Cina. Il primo round di ...