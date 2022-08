Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e Taiwan hanno annunciato che inizieranno ufficialmente i negoziati per un accordo commerciale. Entrambe le parti hanno concordato un’ampia serie di obiettivi tesi ad “approfondire le nostre relazioni commerciali e investimenti, far avanzare le reciproche priorità commerciali sulla base dei valori condivisi e promuovere innovazione ed una crescita economica inclusiva per i nostri lavoratori e aziende”, ha dichiarato la vice rappresentante per il commercio Usa, Sarah Bianchi. L’ufficio per i negoziati commerciali di Taiwan ha reso noto che i negoziati sono tesi ad attrarre più investimenti Usa ed esteri ed aprire la strada all’ingresso di Taiwan in organizzazioni commerciali internazionali come il Cptpp, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ehannoto che inizieranno ufficialmente iper un. Entrambe le parti hanno concordato un’ampia serie di obiettivi tesi ad “approfondire le nostre relazioni commerciali e investimenti, far avanzare le reciproche priorità commerciali sulla base dei valori condivisi e promuovere innovazione ed una crescita economica inclusiva per i nostri lavoratori e aziende”, ha dichiarato la vice rappresentante per il commercio Usa, Sarah Bianchi. L’ufficio per icommerciali diha reso noto che isono tesi ad attrarre più investimenti Usa ed esteri ed aprire la strada all’ingresso diin organizzazioni commerciali internazionali come il Cptpp, ...

Sbrn65 : RT @novasocialnews: Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa - novasocialnews : Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @pleccese: Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa ??Leggi di più su -