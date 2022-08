Stipendi docenti insoddisfacenti | CNDDU | con 1400 euro al mese tra affitti e bollette si rischia l’accattonaggio

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni da Isabel Schnabel del Comitato esecutivo della Bce, in merito alle previsioni di crescita dell’inflazione, determinate da uno shock da offerta ed al rallentando della crescita, chiede urgentemente al Governo in carica ed alla classe politica di attivare e proporre nei propri programmi elettorali misure adeguate per salvaguardare la classe docente di ruolo fuorisede e le famiglie fragili. L'articolo .

'In questa campagna elettorale il tema della scuola è totalmente assente. Ogni tanto in modo indiretto si fa riferimento agli stipendi troppo bassi dei docenti, un tema legittimo ma che non ha nulla a che vedere con una riforma strutturale del sistema, che è quello che interessa di più ai cittadini'. Lo dice a LaPresse il ... Stipendi docenti, Lodolo D'Oria: "Per equipararli alla media UE servirebbe una cifra come quella per il Reddito di Cittadinanza" Tra flat tax, aumento delle pensioni minime, azzeramento dell'Iva, fine della legge Fornero e taglio del cuneo fiscale, il conto delle proposte del centrodestra supera i 100 miliardi di euro annui. Roma, 18 ago. (LaPresse) - "In questa campagna elettorale il tema della scuola è totalmente assente. Ogni tanto in modo indiretto si fa riferimento agli ..."