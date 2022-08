Stato Teocratico Antartico | arrestato anche un ex generale della Guardia di finanza

Agenzia_Ansa : Avevano strutturato un sistema in grado di costruire documenti e di accreditarsi utilizzando un'entità statuale cre… - modernormale : Se sei così fesso da credere all'esistenza di uno 'Stato Teocratico Antartico' meriti di essere truffato, mi dispia… - TgrRaiCalabria : Inventano lo 'Stato teocratico Antartico' per truffare centinaia di persone, garantendo vantaggi in cambio di denar… - fabriziogaias : ecco cosa siamo diventati * L'incredibile truffa dello Stato Teocratico Antartico di San Giorgio - AnsaCalabria : 'Stato Teocratico Antartico di San Giorgio', smantellata organizzazione a Catanzaro. Gli appartenenti erano esentat… -

... Genova, Lucca, Perugia, Padova, Teramo e Trapani e che ha portato alla luce la truffa delloAntartico di S. Giorgio". I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di ...AGI - Lo 'Antartico di San Giorgio' vantava un capo di, un governo e relativi ministri, una Corte di giustizia, un Tribunale supremo, una gazzetta ufficiale e la possibilità di rilasciare ...... a vendere terreni in Antartide con annesso titolo nobiliare gli artefici del grande raggiro impiantato intorno allo Stato Teocratico Antartico di S.Giorgio. Attraverso l'adesione allo Stato, i ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Nell’ambito del proc nr 1969 ...