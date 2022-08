(Di giovedì 18 agosto 2022) Piccolezioni ma tendenzialmente stabile il differenziale tra i Btp e iche,a metà seduta si attesta a 223,6. Il dato sull'inflazione in area euro non ha riservato sorprese ...

fisco24_info : Spread Btp Bund oscilla intorno ai 223 punti: Rendimento del decennale italiano sopra il 3% - padovesi58a : Spread Btp-Bund apre a 221 punti, rendimento al 3% - italiaserait : Spread oggi 18 agosto 2022, com’è il differenziale tra Bund e Btp - Faido1Alessio : Spread Btp-Bund apre a 221 punti, rendimento al 3% - ansa_economia : Spread Btp-Bund apre a 221 punti, rendimento al 3%. Differenziale stabile #ANSA -

Agenzia ANSA

Piccole oscillazioni ma tendenzialmente stabile il differenziale tra ie i Bund che, intorno a metà seduta si attesta a 223,6 punti. Il dato sull'inflazione in area euro non ha riservato sorprese e gli operatori continuano a scommettere su un rialzo dei tassi della ...Avanza di poco lo, che si porta a +225 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente ... Spread Btp-Bund apre a 221 punti, rendimento al 3% Piccole oscillazioni ma tendenzialmente stabile il differenziale tra i Btp e i Bund che, intorno a metà seduta si attesta a 223,6 punti. (ANSA) ...Lo spread risale sopra 220 punti base, con il BTp a 30 anni in caduta verticale nelle ultime due settimane. Ecco cosa accade sui mercati.