Sportcity Day | 40 città palestre a cielo aperto per la seconda edizione

ROMA (ITALPRESS) – A meno di un mese dalla seconda edizione dello Sportcity Day, l'evento ideato e realizzato da Fondazione Sportcity, è boom di adesioni da parte delle città italiane pronte a far vivere a migliaia di cittadini una giornata di sport e socializzazione all'insegna della rigenerazione degli spazi urbani. Il 18 settembre prossimo, giorno dell'evento, una quarantina di città, delle quali 13 capoluoghi di regione, si trasformeranno in palestre a cielo aperto facendo vivere ai cittadini decine di spazi pronti per essere destinati a utilizzo sportivo, principio fondante della rigenerazione urbana delle città che stanno lavorando per diventare delle Sportcity. Acicastello, Ancona, Ascoli ...

