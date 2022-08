Sport in tv oggi, giovedì 18 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo Sport in tv oggi, giovedì 18 agosto: il programma completo e gli orari di tutti gli eventi Sportivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Spazio alle gare di tuffi degli Europei di Roma, ma anche agli Europei di atletica di scena a Monaco. Proseguono anche i tornei Atp e Wta di Cincinnati, così come gli Europei di beach volley, mentre in serata occhi puntati sull’amichevole di volley tra Italia e Usa. Infine, non passa inosservato il match dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Twente, valido per l’andata delle qualificazioni alla prossima Conference League. Di seguito le nostre grafiche con tutta la programmazione e il palinsesto completo degli eventi di ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Loin tv18: ilcompleto e glidigliivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Spazio alle gare di tuffi degli Europei di Roma, ma anche agli Europei di atletica di scena a Monaco. Proseguono anche i tornei Atp e Wta di Cincinnati, così come gli Europei di beach volley, mentre in serata occhi puntati sull’amichevole di volley tra Italia e Usa. Infine, non passa inosservato il match dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Twente, valido per l’andata delle qualificazioni alla prossima Conference League. Di seguito le nostre grafiche con tutta lazione e il palinsesto completo deglidi ...

TuttoMercatoWeb : Depay-Barça, ore serrate per la risoluzione. Per Sport già oggi può arrivare a Torino - matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - AnnaMochino1 : RT @glfelicetti: Oggi #PaliodiSiena io ripropongo la domanda al direttore di @La7tv @SalernoSal Avete firmato come tv precedenti la clausol… - infoitcultura : Sport in tv oggi (giovedì 18 agosto): orari e programma completo -