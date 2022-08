Splendida notizia in casa Meret: il portiere lo annuncia sui social (Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante le voci sul futuro e sul possibile addio al Napoli, Alex Meret non potrà mai dimenticare la città partenopea per un altro motivo. Il portiere azzurro infatti è appena diventato papà, proprio quest’ultimo ha annunciato la nascita del piccolo Daniel sul suo account ufficiale Instagram. “Benvenuto Daniel! Mamma e papà già ti amano alla follia“, questo il messaggio dell’estremo difensore del Napoli per accogliere al mondo suo figlio. Di seguito lo scatto pubblicato da Alex Meret su Instagram per annunciare la nascita del primogenito Daniel. Alex Meret è in scadenza di contratto e non sa quale sarà il suo futuro, dopo il mancato approdo allo Spezia infatti è rimasto al Napoli in attesa di sapere cosa succederà con Keylor Navas. Il portiere del PSG è ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante le voci sul futuro e sul possibile addio al Napoli, Alexnon potrà mai dimenticare la città partenopea per un altro motivo. Ilazzurro infatti è appena diventato papà, proprio quest’ultimo hato la nascita del piccolo Daniel sul suo account ufficiale Instagram. “Benvenuto Daniel! Mamma e papà già ti amano alla follia“, questo il messaggio dell’estremo difensore del Napoli per accogliere al mondo suo figlio. Di seguito lo scatto pubblicato da Alexsu Instagram perre la nascita del primogenito Daniel. Alexè in scadenza di contratto e non sa quale sarà il suo futuro, dopo il mancato approdo allo Spezia infatti è rimasto al Napoli in attesa di sapere cosa succederà con Keylor Navas. Ildel PSG è ...

FRANCEgk40 : RT @ginval64: La notizia di Conte candidato come capolista a Napoli è splendida!! Una NOTIZIONA! Sapete, vero, questo che significa???? I… - plsgrd1965 : RT @ginval64: La notizia di Conte candidato come capolista a Napoli è splendida!! Una NOTIZIONA! Sapete, vero, questo che significa???? I… - Frankcapoccia3 : RT @ginval64: La notizia di Conte candidato come capolista a Napoli è splendida!! Una NOTIZIONA! Sapete, vero, questo che significa???? I… - ap_hashtag : RT @ginval64: La notizia di Conte candidato come capolista a Napoli è splendida!! Una NOTIZIONA! Sapete, vero, questo che significa???? I… - InesGiochi : RT @ginval64: La notizia di Conte candidato come capolista a Napoli è splendida!! Una NOTIZIONA! Sapete, vero, questo che significa???? I… -