Spaventoso incendio alla Magliana: fiamme in un'azienda agricola, il vento ostacola le operazioni (FOTO) (Di giovedì 18 agosto 2022) Non c'è tregua in zona Magliana, a Roma. Il forte vento sta ostacolando le operazioni di spegnimento e i Vigili del Fuoco da questa mattina, dalle 10 circa, sono impegnati per domare le fiamme, che ora hanno raggiunto anche il fienile di un'azienda agricola sulla Portuense. L'incendio è divampato in via della Magliana, all'altezza del civico 1247, e ha interessato un deposito di materiali ...

