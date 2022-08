Sonia Bruganelli finalmente replica alle accuse di Adriana Volpe | poche parole ma velenosissime

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 agosto 2022)ore fa aveva lanciato pesanti. L'opinionista del Grande Fratello VIP 6 aveva detto che la sua ex collega hasp"qualcuno potente" che le permette di rimanere in TV.la moglie di Paolo Bonolis hato, con una frase breve ma dall'altissimo contenuto di veleno. Da Ferragosto su Canale 5 vanno già in onda gli spot promozionali del Grande Fratello VIP 7. La data della prima puntata non è stata ancora comunicata in via ufficiale ma se dovesse essere confermato il lunedì, è probabile che l'esordio avverrà il giorno 12 settembre. Per quanto riguarda i concorrenti, al momento sui canali ufficiali del reality non è stato comunicato alcun nome. Alfonso ...