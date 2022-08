Solo i 5 Stelle sventolano la bandiera antimafia. Tutti gli altri non pervenuti. Lotta alla criminalità priorità per Conte. Tema annacquato nelle altre coalizioni (Di giovedì 18 agosto 2022) In questo scampolo di campagna elettorale c’è una differenza che salta immediatamente all’occhio. Tanto – e giustamente – si è parlato di economia, crisi energetica, transizione ecologica (almeno in parte), occupazione. Tutti temi interessanti e di forte attualità. Solo una forza politica, però, ha parlato di un altro problema endemico dell’Italia, collegato inevitabilmente a Tutti gli altri e che, ahinoi, non è per così dire “stagionale”. Stiamo parlando della Lotta alla mafia. L’unica forza ad essersene occupata è il Movimento cinque Stelle. Nel listino di Giuseppe Conte, d’altronde, ci sono due bandiere dell’antimafia come Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale dell’antimafia, e Roberto Scarpinato. Sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) In questo scampolo di campagna elettorale c’è una differenza che salta immediatamente all’occhio. Tanto – e giustamente – si è parlato di economia, crisi energetica, transizione ecologica (almeno in parte), occupazione.temi interessanti e di forte attualità.una forza politica, però, ha parlato di un altro problema endemico dell’Italia, collegato inevitabilmente aglie che, ahinoi, non è per così dire “stagionale”. Stiamo parlando dellamafia. L’unica forza ad essersene occupata è il Movimento cinque. Nel listino di Giuseppe, d’altronde, ci sono due bandiere dell’come Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale dell’, e Roberto Scarpinato. Sono ...

fattoquotidiano : In corsa a Palermo. Non solo lotta alla mafia: il magistrato voluto dai Cinque Stelle spiega il suo impegno contro… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - mara_carfagna : Il Movimento 5 Stelle ha acceso la miccia e la Lega, insieme a Forza Italia, hanno fatto divampare l'incendio. Dopo…