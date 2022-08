Soldi versati sul conto corrente, si muove l'Agenzia delle Entrate: chi rischia (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Fisco può effettuare controlli anche sul conto corrente di dipendenti, privati e pensionati. La Cassazione ricorda che c'è una presunzione legale in base a cui versamenti ingiustificati devono essere imputati ai redditi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Fisco può effettuare controlli anche suldi dipendenti, privati e pensionati. La Cassazione ricorda che c'è una presunzione legale in base a cui versamenti ingiustificati devono essere imputati ai redditi

