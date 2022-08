SKY: Raspadori è a Roma per le visite mediche con il Napoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Raspadori arrivato a Roma per le visite mediche con il Napoli. Scambio di documenti e poi le firme sul contratto. Raspadori, visite mediche CON IL Napoli. Giorni caldissimi per il Napoli. Dopo settimane di lentezza, il club partenopeo ha messo il turbo ed in poche ore sta concretizzando diversi obiettivi di mercato. Dopo Giovanni Simeone, oggi Tanguy Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. In queste ore anche Giacomo Raspadori si sta recando presso la struttura Romana per sostenere le visite mediche con il club di Aurelio De Laurentiis. Il retroscena di mercato è stato svelato da Gianluca Di Marzio. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022)arrivato aper lecon il. Scambio di documenti e poi le firme sul contratto.CON IL. Giorni caldissimi per il. Dopo settimane di lentezza, il club partenopeo ha messo il turbo ed in poche ore sta concretizzando diversi obiettivi di mercato. Dopo Giovanni Simeone, oggi Tanguy Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le. In queste ore anche Giacomosi sta recando presso la strutturana per sostenere lecon il club di Aurelio De Laurentiis. Il retroscena di mercato è stato svelato da Gianluca Di Marzio. ...

