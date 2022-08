Siviglia, infortunio e lungo stop per Corona: salterà il Mondiale (Di giovedì 18 agosto 2022) Pessime notizie per il Siviglia, che perde per circa 4-5 mesi Jesus “Tecatito” Corona. Il calciatore messicano si è infortunato in allenamento e fin da subito si era temuto molto per le sue condizioni, complice il fatto che avesse lasciato il campo in ambulanza. Gli accertamenti, sfortunatamente, non hanno fatto altro che confermare la gravità dell’infortunio. La diagnosi per l’ex Porto è stata rottura del perone e del legamento deltoideo della caviglia sinistra. Il ragazzo verrà operato già in giornata, ma non vedrà il campo di gioco per molto tempo. Come se non bastasse, sarà costretto a saltare il Mondiale con il suo Messico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Pessime notizie per il, che perde per circa 4-5 mesi Jesus “Tecatito”. Il calciatore messicano si è infortunato in allenamento e fin da subito si era temuto molto per le sue condizioni, complice il fatto che avesse lasciato il campo in ambulanza. Gli accertamenti, sfortunatamente, non hanno fatto altro che confermare la gravità dell’. La diagnosi per l’ex Porto è stata rottura del perone e del legamento deltoideo della caviglia sinistra. Il ragazzo verrà operato già in giornata, ma non vedrà il campo di gioco per molto tempo. Come se non bastasse, sarà costretto a saltare ilcon il suo Messico. SportFace.

