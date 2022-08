Simeone saluta Napoli e i tifosi: ''Ci vediamo allo stadio'' (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, ecco le sue prime parole: \''Ciao sono il Cholito, volevo dirvi che sto molto bene e ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanniè ufficialmente un nuovo giocatore del, ecco le sue prime parole: \''Ciao sono il Cholito, volevo dirvi che sto molto bene e ...

NCN_it : VIDEO – Simeone saluta i tifosi azzurri: “Sono contento di essere qui, ci vediamo presto allo stadio!” #Simeone… - SeEarn : VIDEO – Simeone saluta i tifosi azzurri: “Sono contento di essere qui, ci vediamo presto allo stadio!” #Simeone… - Paroladeltifoso : Simeone saluta i tifosi: “Sono contento di essere qui. Ci vediamo presto in campo” - Diego31883 : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Simeone saluta due tifosi del Napoli in albergo @simeonegiovanni - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Giovanni Simeone saluta due tifosi del Napoli in albergo -