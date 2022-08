Simeone pazzo di Napoli | “Città unica” | il saluto ai tifosi – VIDEO

(Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanniè giàdi. Il giocatore ha lasciato un messaggio per isui suoi canali social, poi ilaiin. Il calciatore ha rifiutato più di una destinazione per vestire la maglia azzurra, che a quanto pare ha ancora un fascino importante su un calciatore argentino. Non è un caso cheabbia già utilizzato come sfondo dei suoi canali social lo Stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona. Felicità immensa. Una squadra speciale, unae la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi… ForzaSempre!!! pic.twitter.com/nJGWCkViTr — Giovanni(@giovanni) August 18, 2022 Ma ...

... gli altri stranieri sono da verificare mentre una certezza è, che in Italia ha segnato 70 ... gli azzurri ne incroceranno già tanti, e agguerriti, nel campionato piùdella storia.vice Osimhen . Da qui la severità del tecnico toscano, chiamato a ricoprire più ruoli in ... tra esse la cura di Osimhen , il 'cavallo' del Napoli che però, a dispetto di qualche voce di ... Zenga pazzo di Simeone: “Ci avrei puntato fisso, ha il calcio nel sangue!” Simeone è già pazzo di Napoli. Il giocatore ha lasciato un messaggio per i tifosi sui suoi canali social, poi il saluto ai tifosi in video.Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfondi di Radio Marte per ...