Simeone | “Ossessione Champions | vi svelo il mio sogno” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanniè un nuovo giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato via twitter l’ufficialità del Cholito in maglia azzurra, che sarà a disposizione anche per Napoli-Monza, prima partita allo stadio Diego Armando Maradona di questa stagione.vuole laLeague Dazn ha riproposto un estratto di intervista aquando era ancora un giocatore del Verona, club con cui ha giocato la scorsa stagione mettendo a segno 17 gol senza rigori. Durante l’intervistamostra il tatuaggio con il simbolo dellaLeague e spiega: “Questo è il mio, mi piacerebbe tantissimo“. Il tatuaggio è stato fatto a 14 anni: “Mi ci ha portato mia mamma a farlo, io padre non voleva che lo facessi. Ma io lo volevo tantissimo, volevo segnare un ...