Simeone al Napoli | ufficiale De Laurentiis | ' Benvenuto Cholito!'

(Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanniè a tutti gli effetti un nuovo giocatore del. L'ex attaccante del Verona , da alcuni giorni in città ma che in attesa dell'ufficializzazione non si poteva allenare, sarà a ...

DAZN_IT : Un sogno che è diventato realtà: Simeone giocherà la Champions con il Napoli ?? #SerieATIM #DAZN - DiMarzio : .@sscnapoli: depositato in Lega il contratto di Giovanni #Simeone #calciomercato #SerieA - mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - glooit : Napoli: De Laurentiis ufficializza firma Simeone leggi su Gloo - figurinepanini : UFFICIALE: Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli! Dopo l'ottima annata a Verona il Cholito è pronto a ri… -

Giovanniè a tutti gli effetti un nuovo giocatore del. L'ex attaccante del Verona , da alcuni giorni in città ma che in attesa dell'ufficializzazione non si poteva allenare, sarà a disposizione ..."Benvenuto Cholito". Con questo messaggio pubblicato su Twitter il presidente delDe Laurentiis saluta l'arrivo di Giovanniin azzurro. L'attaccante argentino è infatti ufficialmente il nuovo rinforzo per l'attacco di Luciano Spalletti e il suo contratto è stato ...L'argentino arriva in maglia azzurra in prestito con opzione per il riscatto.NAPOLI (ITALPRESS) - 'Benvenuto Cholito'. Con questo, ...Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli, il suo sogno è segnare un gol in Champions League lo dice a Dazn.