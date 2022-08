“Si sono visti, quindi ha deciso”. Ilary Blasi, curiosità alle stelle sulla sua prossima mossa (Di giovedì 18 agosto 2022) Pensare che inizialmente la colpa, che il più delle volte è nel mezzo, era stata affibbiata solamente ad Ilary Blasi che, attualmente, al contrario sembrerebbe totalmente innocente se si parla di presunti flirt e frequentazioni, in ogni caso, se fosse, conseguenti al tradimento di Francesco Totti. Lo ha specificato in queste ore il settimanale di Alfonso Signorini Chi. La conduttrice è tornata a Roma e per i giornalisti è caccia alla intervista in televisione. È vero, sembrava che si sarebbe presa una pausa di almeno o quasi un anno dal piccolo schermo, ambiente in cui negli anni è riuscita a costruire una solida carriera in qualità prima di letterina, a Passaparola, ed in seguito di showgirl e conduttrice di spicco. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti ed il delirio mediatico per Noemi Bocchi, Ilary ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 18 agosto 2022) Pensare che inizialmente la colpa, che il più delle volte è nel mezzo, era stata affibbiata solamente adche, attualmente, al contrario sembrerebbe totalmente innocente se si parla di presunti flirt e frequentazioni, in ogni caso, se fosse, conseguenti al tradimento di Francesco Totti. Lo ha specificato in queste ore il settimanale di Alfonso Signorini Chi. La conduttrice è tornata a Roma e per i giornalisti è caccia alla intervista in televisione. È vero, sembrava che si sarebbe presa una pausa di almeno o quasi un anno dal piccolo schermo, ambiente in cui negli anni è riuscita a costruire una solida carriera in qualità prima di letterina, a Passaparola, ed in seguito di showgirl e conduttrice di spicco. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti ed il delirio mediatico per Noemi Bocchi,...

