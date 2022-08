Settembre nero per pil, consumi, energia (Di giovedì 18 agosto 2022) Forte rallentamento della crescita, approvvigionamenti complicati per l’energia con conseguente aumento di prezzi e inflazione. Dopo Draghi, alla vigilia di un voto che deve dare un nuovo indirizzo per la politica, le previsioni sono fosche (e costose) per il Paese. Si apre una stagione difficile, anche sul piano internazionale. Settembre, andiamo: è tempo di pagare. La parafrasi del verso dannunziano è giustificata: è iniziata una dolente transumanza di quattrini dalle tasche degli italiani, e non solo. Se all’orizzonte si vedono nerissime nubi recessive, già soffia il vento della tempesta dei tassi d’interesse e i rincari inflattivi grandinano come una piova dantesca sui «dannati» del reddito fisso, ma anche o soprattutto sui risparmi e le imprese. Gli «stazzi «sono malmessi e ci farà anche freddo perché, nonostante le rassicurazioni sui livelli ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) Forte rallentamento della crescita, approvvigionamenti complicati per l’con conseguente aumento di prezzi e inflazione. Dopo Draghi, alla vigilia di un voto che deve dare un nuovo indirizzo per la politica, le previsioni sono fosche (e costose) per il Paese. Si apre una stagione difficile, anche sul piano internazionale., andiamo: è tempo di pagare. La parafrasi del verso dannunziano è giustificata: è iniziata una dolente transumanza di quattrini dalle tasche degli italiani, e non solo. Se all’orizzonte si vedono nerissime nubi recessive, già soffia il vento della tempesta dei tassi d’interesse e i rincari inflattivi grandinano come una piova dantesca sui «dannati» del reddito fisso, ma anche o soprattutto sui risparmi e le imprese. Gli «stazzi «sono malmessi e ci farà anche freddo perché, nonostante le rassicurazioni sui livelli ...

