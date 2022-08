Serie B1: Alessandra Marino è la nuova schiacciatrice dell’Olimpia Volley (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – La presentazione del roster 2022-2023 dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino prosegue. Oggi è il turno di Alessandra Marino, schiacciatrice classe 1996 e originaria di Catania. Sarà lei, dunque, a guidare l’attacco della rinnovata Olimpia Volley. Per Alessandra già sulle spalle campionati importanti tra Serie B1 e B2 sempre in terra di Sicilia. Ha vestito in passato le maglie di Pallavolo Sicilia, Amando Volley, Planet Pedara e Akademia Sant’Anna. Un innesto di qualità e spessore che con le sue giocate cercherà di dare il suo contributo all’Olimpia nel centrare gli obiettivi stagionali. “Sono molto contenta di far parte di questo progetto – ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – La presentazione del roster 2022-2023San Salvatore Telesino prosegue. Oggi è il turno diclasse 1996 e originaria di Catania. Sarà lei, dunque, a guidare l’attacco della rinnovata Olimpia. Pergià sulle spalle campionati importanti traB1 e B2 sempre in terra di Sicilia. Ha vestito in passato le maglie di Pallavolo Sicilia, Amando, Planet Pedara e Akademia Sant’Anna. Un innesto di qualità e spessore che con le sue giocate cercherà di dare il suo contributo all’Olimpia nel centrare gli obiettivi stagionali. “Sono molto contenta di far parte di questo progetto – ha ...

