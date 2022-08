Serie B, accordo One Football-Helbiz per diretta streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) Nuova partnership tra One Football, grande media platform di calcio, e Helbiz Media per trasmettere in diretta streaming le partite di Serie B attraverso la piattaforma OneFootball (app e desktop). I tifosi potranno così seguire in diretta tutte le partite della stagione 2022/23 e di quella 2023/24, inclusi i playoff, a 2,99 euro a partita. L’offerta di streaming di OneFootball in Italia include gli highlight gratuiti di tutte le partite di Serie A e Serie B, oltre all’accesso globale in pay-per-view alla Serie C, grazie alla partnership di OneFootball con Eleven Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Nuova partnership tra One, grande media platform di calcio, eMedia per trasmettere inle partite diB attraverso la piattaforma One(app e desktop). I tifosi potranno così seguire intutte le partite della stagione 2022/23 e di quella 2023/24, inclusi i playoff, a 2,99 euro a partita. L’offerta didi Onein Italia include gli highlight gratuiti di tutte le partite diA eB, oltre all’accesso globale in pay-per-view allaC, grazie alla partnership di Onecon Eleven Italia. SportFace.

